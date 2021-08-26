Пов'язане тіло жінки виявили з мішком на голові в одному з міських кафе.

Жителя Харківської області підозрюють у жорстокому вбивстві власної тещі.

Про це повідомили у прес-службі Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

Інцидент стався 25 серпня в Харкові. Увечері 18-річний місцевий житель повідомив в поліцію про виявлення тіла своєї тещі в одному з міських кафе.

Поліцейські виявили пов'язане тіло жінки з множинними слідами насильницької смерті і з мішком на голові.

При цьому із закладу зникли гроші, багато алкоголю і декілька келихів.

Однак оперативники запідозрили недобре і в результаті першочергових заходів встановили, що жертву вбив саме заявник.

Читайте такожСтали відомі деталі страшного вбивства 6-річної дівчинки на ХарківщиніЗа їхньою версією, вбивство сталося на ґрунті конфлікту - під час сварки чоловік наніс загиблій численні ножові поранення і тупі удари по голові, після чого спробував замаскувати це під пограбування і викликав поліцію.

Наразі зловмисника затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше цього самого тижня стало відомо про інше жорстоке вбивство в Харківській області, де чоловік відняв життя власної дружини.

Автор: Станислав Кожемякин