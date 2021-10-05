У Чернівцях поблизу гуртожитку помер 21-річний іноземний студент.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.
За інформацією поліції, сьогодні ввечері надійшло повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що на одній з вулиць міста виявили тіло молодого чоловіка без видимих ознак насильницької смерті.
"Особу померлого встановили, ним виявився іноземний студент 2000 року народження", – повідомила речниця ГУНП в області Кароліна Маришева.
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Вона додала, що правоохоронці встановлюють обставини трагедії, а причину смерті встановить судово-медична експертиза.
За інформацією очевидців, померлий – студент з Індії, який навчався на медика у Буковинського державному медичному університеті. Він помер на вулиці неподалік гуртожитку, в якому мешкав.
Раніше повідомлялося, як у Києві знайшли мертвим двірника з Індії, якого звільнив та не пустив додому ЖЕК. Повідомлялося, що він замерз на смерть.
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