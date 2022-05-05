За даними СБУ, оперуповноважений підрозділу візуального спостереження був залучений до збирання розвідданих на шкоду Україні в день початку збройної агресії РФ.

У Харкові контррозвідка СБУ затримала чинного співробітника Головного управління Національної поліції в області, який передавав спецслужбам Росії розвідувальні дані.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Управління СБУ в Харківській області.

Встановлено, що оперуповноважений підрозділу візуального спостереження, який має звання майора поліції, був залучений до збирання розвідданих на шкоду Україні в день початку збройної агресії РФ. Через його родича, пенсіонера "ОМОНу" з Бєлгорода, співробітники ФСБ поставили йому завдання фіксувати на фото військові та цивільні об'єкти в Харкові, а також переміщення підрозділів Збройних сил України територією Харківської області.

Співробітники СБУ задокументували, що за цей час зловмисник встиг сфотографувати та передати через Telegram до Росії фотознімки будівель Управління СБУ в Харківській області, Головного управління Національної поліції в Харківській області, одного з торговельно-розважальних центрів у центрі Харкова, станції технічного обслуговування, де ремонтувалася автомобільна техніка військовослужбовців, а також фото військової техніки на території Харкова та області.

Територією області зловмисник пересувався на службовому автомобілі зі спецталоном, що дозволяло йому уникати огляду на блокпостах.

Поліцейського затримали співробітники СБУ на одному з блокпостів біля Харкова. Під час огляду його автомобіля виявлено три предмети, схожі на гранати РГО та Ф-1, а також запали до гранат.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації дій співробітника поліції за конкретними статтями Кримінального кодексу України, повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів та обрання стосовно нього запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Дніпрі СБУ нейтралізувала групу "сплячих агентів" російської ФСБ.

А в Ужгороді співробітники військової контррозвідки затримали російську ДРГ на чолі з агентом ФСБ Російської Федерації.

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