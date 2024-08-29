Серед біологічних матеріалів померлих тварин були й медичні відходи.

У Миколаєві у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила туші заморожених собак.

Аварія сталася на перетині проспекту Центрального та вулиці 6-та Слобідська за участі мінівена Fiat Doblo та вантажівки Renault Master. Після зіткнення великовантажний автомобіль різко змінив траєкторію руху та врізався у стовп. Коли вантажівку відкрили, в ній знайшли заморожені туші собак вагою 2,5 тонни, повідомляє місцеве видання Новини-N.

У супроводжувальних документах вказано, що автомобіль нібито прямував з Дніпра до Одеси.

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В регіональному главку Національної поліції УНІАН підтвердили факт ДТП та наголосили, що достеменно поки невідомо призначення цього вантажу.

"За попередніми даними, тварин везли на утилізацію. Наразі ми з’ясовуємо, звідки цей вантаж, куди із з якою метою прямував", - сказав співробітник главку.

У комунальному підприємстві Миколаєва "Центр захисту тварин" заявили, що не мають жодного стосунку до вантажу та фури. Як запевнив УНІАН співробітник підприємства, у них є свій крематорій та холодильник.

Оновлено о 16:15. Згодом у ГУ НП у Миколаївській області поінформували, що ДТП сталася 28 серпня близько 21:05, під час аварії ніхто не постраждав, пошкоджень зазнали транспортні засоби.

"Під час складання адміністративних матеріалів за фактом ДТП, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Renault Master перевозив 339 кілограмів біологічних матеріалів померлих тварин та медичні відходи", - йдеться у повідомленні.

Згідно з документами, керманич перевозив вантаж з Дніпропетровської області до Одеси для подальшої утилізації. Отримувач вантажу – компанія, яка надає комплекс послуг у сфері поводження з відходами та екологічного обслуговування підприємств всієї країни.

Задля перевірки законності перевезення та дійсності наданої документації відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами".

З місця ДТП автомобіль з вантажем евакуйовано та відправлено до Одеси.

Смертельне ДТП на Хмельниччині

13 серпня у Хмельницькій області перекинувся автобус з дітьми. У результаті аварії 12-річна дитина та один дорослий, який здійснював супровід дитячої групи, загинули.

Загалом у автобусі перебували 19 дітей та 4 дорослих. Діти їхали з селища Любар Житомирської області до с. Микуличин Івано-Франківщини.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

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