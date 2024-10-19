Чоловік, знайдений на узбіччі дороги, отримав декілька вогнепальних поранень.

У передмісті Одеси застрелили голову громадського формування з охорони громадського порядку "Підрозділ сприяння правоохоронним органам", бізнесмена Геннадія Бейбутяна. Активісти звертають увагу на те, що організація має відношення до "заробітків" на посвідченнях формування, що дає можливість уникнути мобілізації.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, небіжчика із вогнепальними пораненнями знайшли ввечері 18 жовтня на узбіччі дороги у передмісті Одеси.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія поліції.

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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Очевидці у Telegram пишуть, що тіло з простреленою головою та тулубом знайшли між Червоним Хутором та селищем Таїрове, поруч з 50-річним чоловіком стояв автомобіль "Тесла", дверцята якого були відкриті. У автівці були документи на ім’я Геннадія Бейбутяна. Йдеться, що це - власник бізнесу з продажу та обслуговування автомобілів, голова дачного кооперативу "Лагуна".

Водночас одеський активіст Дем’ян Ганул у Telegram пише, що Бейбутян також є головою громадського формування з охорони громадського порядку "Підрозділ сприяння правоохоронним органам".

"Це те саме формування, яке патрулює місто спільно з поліцією під час комендантської години… Нагадаю, там колосальна схема з заробітку грошей, до якої причетні серйозні працівники поліції Одеси, продаж посвідчень учасника формування, яке дає бронь від мобілізації", - стверджує Ганул.

Він також звернувся до начальника ГУ НП в Одеській області Івана Жука через вбивство Бейбутяна.

"Іван Жук, як ви там? Якщо вбивають тих, хто "працює" з вашими підлеглими, то це поганий дзвіночок для безпеки людей загалом", - наголошує Ганул.

Згідно з відкритими джерелами, згадане громадське формування фігурує у кримінальному провадженні. Зокрема, в одній з ухвал Київського районного суду Одеси йдеться, що у лютому 2024 до поліції надійшла заява від чоловіка. Він повідомив, що група службових осіб ТОВ "Твої улюблені", де працював заявник, та ГФОГП "Підрозділ сприяння правоохоронним органам" вимагають від нього 1800 доларів. Зокрема, за оформлення на його ім`я посвідчення вказаного громадського формування, яке необхідне для здійснення ним професійної діяльності, у тому числі у комендантську годину. Під час обшуків у осіб, ймовірно, причетних до події, було вилучено сотні посвідчень.

Основний вид діяльності ТОВ "Твої улюблені" - оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами, а заявник виконував роботу по ремонту, монтажу, демонтажу, а також по обслуговуванню торгівельного обладнання та приміщень.

Інший інцидент

Раніше УНІАН писав, що у Київській області затримали місцевого жителя, який підозрюється у вогнепальному пораненні іноземця в Одесі - злочин був скоєний 6 вересня в Одесі, на вулиці Дмитра Донського.

Фігуранта встановили та розшукали у Броварах, куди він втік одразу після скоєння злочину. Встановлено, що 39-річний житель міста, знаходячись в Одесі, здійснив декілька пострілів у бік 40-річного громадянина іншої країни. Поранивши чоловіка, зловмисник втік, а перехожі зателефонували до "швидкої" та поліції. Потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями у вигляді вогнепального поранення плеча, попереку та спини.

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