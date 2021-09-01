Під час обшуків у чоловіків вилучили мотоцикли, автомобіль, автозапчастини, 1,5 кг амфетаміну, марихуану та готівку.

Поліція польського міста Катовіце разом з антитерористичним підрозділом та прикордонниками затримали шістьох членів польсько-української банди викрадачів автомобілів та мотоциклів.

Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на поліцію.

За даними правоохоронців, банда діяла з 2020 року. Крім викрадень, зловмисники займалися купівлею крадених автомобілів та наркозлочинністю.

Бандитів затримували у кількох містах Сілезії та Малопольщі. Поліція заарештувала шістьох чоловіків - трьох громадян України та трьох громадян Польщі.

Читайте такожЗ бомбами та заручниками на дахах авто: у Бразилії банда влаштувала масштабне пограбування (відео)Під час обшуків правоохоронці вилучили в них, зокрема, чотири мотоцикли та легковий автомобіль, а також автозапчастини вартістю приблизно 500 тисяч злотих.

Окрім того, у підозрюваних виявили електронні пристрої, що використовуються для крадіжки транспортних засобів, 56 000 злотих готівкою, 1,5 кг амфетаміну та 300 грамів марихуани, а також обладнання для професійного вирощування коноплі.

"Усім чоловікам висунуті обвинувачення. Двох громадян України взято під тимчасовий арешт. Решта затриманих потрапили під нагляд поліції", - зазначає видання.

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Автор: Катерина Комолова