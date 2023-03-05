Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

У Запоріжжі правоохоронці затримали наркодилера. Під час поверхневого огляду у 33-річного чоловіка виявили понад кілограм психотропної речовини – амфетамін.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції Запорізької області, затриманий замовляв "товар" через Телеграм. Наркотики він отримував великими партіями через пошту, після чого збував їх по всій території України.

"Цього ж дня під час проведення невідкладного обшуку в гаражному приміщенні фігуранта вилучили близько 300 грамів психотропної речовини "Альфа-PVP", 200 грамів амфетаміну, близько 300 грамів канабісу елітних сортів, "шишки" та роздруковані ТТН із даними отримувачів. Усе вилучене направлено до експертної установи для проведення відповідних досліджень. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин за цінами "чорного ринку" становить близько півтора мільйона гривень", – йдеться у повідомленні.

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Наркодилеру повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Інциденти з наркотиками в Україні

На початку березня 2023 року у Київській області затримали групу злочинців, які займалися, зокрема, збутом психотропів. Банда складалася з восьми осіб. Зловмисники збували "товар" у Бучанському та Фастівському районах Київщини.

У лютому у Державній прикордонній службі повідомили, що через пункт пропуску "Устилуг" у Волинській області українка намагалась вивезти до Польщі 17 кг наркотиків. Пакети з забороненими речовинами були сховані у днищі автомобіля.

Крім того, у Дніпропетровській області нейтралізували злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті метамфетаміну. Щомісячний обіг злочинців становив 12 мільйонів гривень.

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