Наразі операція з порятунку членів екіпажу судна VOLGO-BALT 179, що зазнало катастрофи у Чорному морі, триває. 10 людей вдалося врятувати, двоє загинули, долю ще одного моряка наразі з’ясовують.
Читайте такожПротримався 14 годин у Тихому океані: впавши за борт, моряк вижив завдяки морському сміттю
Про це йдеться в повідомленні Державної служби морського та річкового транспорту України. Установа розкрила імена врятованих моряків:
- Севера Юрій;
- Хлізнуца Ігор;
- Чернов Олександр;
- Гайдай Сергій;
- Морозов Денис;
- Соловйов Віталій;
- Ремішевський Микола;
- Дєментьєв Сергій;
- Ніколаєнко Дмитро;
- Соколова Ангеліна;
Як зазначили у Службі, місцезнаходження старшого помічника капітана Рамзана Болатханова наразі встановлюється.
«З сумом повідомляємо, що Капітан Борисенко Олександр та Електромеханік Лисаченко Григорій загинули», - йдеться в повідомленні.
Катастрофа Volgo Balt 179
- Сьогодні у Чорному морі затонуло судно "Volgo Balt 179" з 13 моряками на борту. Двоє людей загинули.
- Судно під прапором Коморських островів вийшло з російського порту Ростов-на-Дону і прямувало до румунського порту Констанца. Екіпаж корабля складався з 12 чоловіків та однієї жінки.
- З 10 врятованих людей одна жінка поранена, але у стабільному стані. Відзначається, що рятувальні роботи проходили в дуже погану погоду. Врятовані перебувають у лікарні і отримують необхідну допомогу.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram