Капітан та електромеханік судна загинули, доля старшого помічника капітана поки невідома.

Наразі операція з порятунку членів екіпажу судна VOLGO-BALT 179, що зазнало катастрофи у Чорному морі, триває. 10 людей вдалося врятувати, двоє загинули, долю ще одного моряка наразі з’ясовують.

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Про це йдеться в повідомленні Державної служби морського та річкового транспорту України. Установа розкрила імена врятованих моряків:

Севера Юрій;

Хлізнуца Ігор;

Чернов Олександр;

Гайдай Сергій;

Морозов Денис;

Соловйов Віталій;

Ремішевський Микола;

Дєментьєв Сергій;

Ніколаєнко Дмитро;

Соколова Ангеліна;

Як зазначили у Службі, місцезнаходження старшого помічника капітана Рамзана Болатханова наразі встановлюється.

«З сумом повідомляємо, що Капітан Борисенко Олександр та Електромеханік Лисаченко Григорій загинули», - йдеться в повідомленні.

Катастрофа Volgo Balt 179

Сьогодні у Чорному морі затонуло судно "Volgo Balt 179" з 13 моряками на борту. Двоє людей загинули.

Судно під прапором Коморських островів вийшло з російського порту Ростов-на-Дону і прямувало до румунського порту Констанца. Екіпаж корабля складався з 12 чоловіків та однієї жінки.

З 10 врятованих людей одна жінка поранена, але у стабільному стані. Відзначається, що рятувальні роботи проходили в дуже погану погоду. Врятовані перебувають у лікарні і отримують необхідну допомогу.

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Автор: Дмитро Захаров