Вони знімали всі заощадження полеглих військових.

Затримано п’ятьох шахраїв, які знімали всі заощадження військових, тіла яких доправляли на судово-медичну експертизу до Дніпра.

Як повідомляє Служба безпеки України, до цих крадіжок був залучений працівник обласного бюро судмедекспертизи, який викрадав особисті речі полеглих воїнів на території моргу.

"Серед награбованих предметів: платіжні картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу. Через ці гаджети зловмисники входили до банківських додатків і переводили гроші на власні рахунки", - зазначають в СБУ.

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Також шахраї оформлювали онлайн-кредити на загиблих, а потім обготівковували їх у найближчих банкоматах. При цьому намагалися провести оборудки якомога швидше, допоки фінустанови не отримали інформацію про смерть реальних власників банківських рахунків.

За даними слідства, вони привласнили майже 1,5 млн грн, які належали загиблим захисникам України. Затримали всіх п’ятьох учасників "схеми", які діяли у складі злочинного угруповання.

Також в СБУ повідомили, що окрім працівника бюро судмедекспертизи до складу банди входив ІТ-фахівець, який "зламував" банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який уже має судимість.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено мобільні телефони, сім-карти та банківські картки фігурантів, а також картки, особисті речі та форму загиблих військовослужбовців.

Затриманим повідомлено про підозру за статями Кримінального кодексу України:

про шахрайство, вчинене у великих розмірах;

крадіжка, несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, за попередньою змовою групою осіб;

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Шахрайство проти полеглих воїнів ЗСУ

На початку 2023 року Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України попереджало родини військових про можливі схеми, до яких можуть вдатися шахраї, щоб заробити на чужому горі. Держава не бере гроші за обмін полонених, повернення тіла загиблого з поля бою тощо.

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті затримали одного з організаторів схеми, який виманив у матері загиблого бійця ЗСУ мільйони грошової допомоги, яку держава надала жінці через смерть сина.

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