Через вогонь та дим на дорозі сталися величезні затори, про причини займання поки не повідомляють.

На одеському заводі сталася масштабна пожежа. Вогонь ледь не перекинувся на 12-поверхову будівлю.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС в Одеській області, сьогодні, 23 червня, майже 2 години понад 70 рятувальників боролись з вогнем.

"Полум'я охопило триповерхову будівлю одного з заводів Одеси. Через вітер та велике пожежне навантаження була загроза розповсюдження вогню на велику площу, а також на поряд розташовану 12-поверхову будівлю", - розповіли в управлінні.

Зазначається, що в місцях значного задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. Наразі пожежа ліквідована на площі 1 тис. кв. м.

Підкреслюється, що завдяки оперативним діям рятівників, вогонь не розповсюдився на будівлю, розташовану поруч. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Про причини займання поки ще не повідомляється.

Як стало відомо УНІАН, пожежа сталася у Пересипському районі, на вулиці Чорноморського козацтва. Під часу пожежі на дорозі утворився гігантський транспортний затор. Стовп диму та вогонь було видне задалеко.

Пожежі в Україні - останні новини

Нагадаємо, на Тернопільщині загорілася вантажівка з соляною кислотою. Через пожежу сталася розгерметизація однієї місткості та відбувся витік хімічно небезпечної речовини. На місці події працювало відділення радіаційної та хімічної розвідки групи. Рятувальники оперативно вжили певні заходи для зменшення наслідків витоку кислоти.

Тим часом у Гатному Фастівського району Київщини сталась пожежа через негоду - блискавка влучила у житловий будинок.

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