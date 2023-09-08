Дівчина здала чужу худобу заготівельникам м'яса за півціни.

На Одещині неповнолітня місцева жителька вкрала корову сусідів та здала на забій. Як повідомили у регіональному главку Національної поліції в Одеській області, подія сталася у Подільському районі.

Правоохоронці розповіли, що жителька одного із населених пунктів Любашівської селищної громади звернулася до поліції із заявою про зникнення худоби. Зі слів жінки, вона прив’язала корову на пасовищі, а коли прийшла по неї через кілька годин, то не виявила навіть кілка.

Поліцейські розпочали пошуки худоби та з'ясували, що до її зникнення причетна 16-річна місцева дівчина.

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"Вона зателефонувала підприємцям, які займаються прийомом великої рогатої худоби, і здала їм корову, яку видала за свою. Тварину вона віддала за півціни – 16 тисяч гривень. Таким чином, зловмисниця завдала потерпілій майновий збиток на суму 32 тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.

При цьому не уточняється, чи збиралася власниця взагалі здавати корову заготівельникам м'яса, чи ця худоба знаходилась у господарстві як годувальниця, зокрема, "джерело" молока.

Наразі юній фігурантці повідомили про підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України). Неповнолітній загрожує до восьми років.

За даними поліції, злодійка одного разу вже потрапляла у поле зору правоохоронців, коли втекла з дому.

Поліцейські закликають батьків більше уваги приділяти своїм дітям, цікавитися їхніми переживаннями, проблемами, радити, допомагати і пояснювати, що за протиправні дії завжди настає відповідальність.

"Особливо це стосується підлітків, адже підлітковий вік – складний період у житті дітей, коли через брак уваги і турботи вони вдаються до девіантної поведінки, можуть нашкодити як собі, так і оточенню", - наголошують правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, на Одещині у військового вкрали собаку та вимагали за його повернення гроші. Допомогти військовослужбовцю взялася муніципальна варта. Співробітники знайшли породисту тварину та повернули у родину власника.

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