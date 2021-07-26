У очеретяних плавнях правоохоронці виявили плантацію елітних культивованих конопель.

В Одеській області правоохоронці вилучили у місцевого жителя конопель на півмільйона доларів.

Як повідомив УНІАН начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ Ігор Перегняк, наркотичні рослини виявили минулими вихідними.

За його словами, прикордонники і поліція провели низку обшуків в населених пунктах району, також залучалися прикордонні інспектори-кінологи зі службовими собаками, натренованими на пошук наркотичних речовин і зброї.

В результаті обшуків за вісьмома адресами правоохоронці виявили понад півтисячі кущів нарковмісних рослин, близько 7 кг висушеного та переробленого канабісу, а також насіння.

"Вартість "зілля" на "чорному ринку може досягати понад 500 тис. доларів", - зазначив начальник прес-служби.

Крім того, правоохоронці вилучили 1 тис. безакцизних пачок сигарет, попередньо їхня вартість становить близько 40 тис. грн, магазин з 30 патронами калібру 5,45 мм і сигнальний пістолет.

"Слід зазначити, що фігуранти вирощували своє "зілля" не тільки на суші, а й у важкодоступних місцях, серед очерету в плавнях. Щоб виявити нарковмісні рослини, правоохоронцям доводилося використовувати квадрокоптер, гумові човни і йти вбрід", - розповів Перегняк.

Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, викрито п'ятьох жителів Ізмаїльського району у віці 25, 45, 51, 58 і 63 років.

Крім цього, в місті Рені, селах Орлівка, Лиманське та Новосільське правоохоронці провели оперативні заходи в болотистих придунайських плавнях, де виявили земельну ділянку з насадженнями елітних сортів конопель. В результаті було вилучено понад півтисячі кущів, які вирощували на розчищеній від очерету земельній ділянці в горщиках.

Нині поліція з’ясовує, кому саме належить ця плантація.

Як раніше повідомляв УНІАН, на території Чаплинської територіальної громади на Херсонщині поліція виявила рекордний посів конопель.

Ділки засіяли ділянку площею один гектар, ретельно доглядали та охороняли. Загалом правоохоронці вилучили з наркоплантації 34 700 кущів нарковмісних рослин.

Автор: Лариса Козова