Вантаж прибув з Китаю і прямував до Києва.

В Одеському морському порту затримали контрабанду електронних сигарет на 7,4 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ.

Зазначається, що блоковано спробу незаконного переправлення в Україну великої партії е-сигарет іноземного виробництва без марок акцизного збору. Ринкова вартість вилучених коштів для альтернативного куріння становить понад 7,4 млн грн.

"Електронні сигарети прикордонники виявили в одному з контейнерів, що прибув в Одеський порт з Китаю. Приховані від контролю гаджети для куріння намагалися перемістити під виглядом товарів народного споживання. Кінцевою точкою маршруту незаконного переправлення сигарет повинен був стати Київ", - розповіли в загоні.

В цілому з контейнера вилучили близько 30 тис. упаковок е-сигарет, так званих "вейпів".

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ затримала фуру з контрабандними сигаретами в порту Одеси.

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