У справі про вбивство Ірини Фаріон уже 2 місяці міститься інформація про пістолет "Форт 12-Р", який є речовим доказом з іншими вилученими предметами.

Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про продовження терміну тримання під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка та про відмову власнику пістолета "Форт 12-Р" у скасуванні арешту зброї, що фігурує у справі, пише "Главком" із посиланням на дані судового реєстру.

У матеріалах справи міститься інформація про звернення заявника до суду з проханням повернути майно, вилучене 14 серпня під час обшуків в орендованій квартирі екс-співробітниці "Дніпромлину", разом зі 150 патронами, магазином для вогнепальної зброї, двома мобільними телефонами, планшетом та іншими речами.

Заявник, як повідомляється, подав клопотання і повідомив, що з моменту обшуку минуло чимало часу, щоб вилучені речі були вивчені слідчим, зокрема, пістолет "Форт 12-Р". До того ж він додав, що всі документи на використання цієї зброї в нього є.

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Старший слідчий поліції Львівської області, який прибув до суду, не погодився з цим і наголосив, що вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства Ірини Фаріон, пише ЗМІ. На поточний момент ці предмети перебувають у розпорядженні експертів для проведення декількох типів експертиз.

Суд не знайшов законних підстав для задоволення клопотання власника раніше вилучених речей після того, як проаналізував докази кількох учасників процесу. Крім того, як ідеться в матеріалі, заявник, який подав клопотання, не надав належні докази, які підтвердили б, що арешт на майно було накладено або необґрунтовано, або з порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Справа про вбивство Ірини Фаріон

Раніше УНІАН повідомляв, що підозрюваний у вбивстві В'ячеслав Зінченко не має зв'язків із Росією, за словами його адвоката.

"Це не російський слід. У нього апріорі немає нічого спільного ні з Росією, ні з ким", - заявив Ігор Сулима.

Крім того, Сулима вказав на важливий факт щодо підозрюваного. Зокрема, він заявив, що Зінченко не приховував свої персональні дані та переміщення.

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