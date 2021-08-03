Столична прокуратура здійснюватиме процесуальне керівництво у провадженні за фактом смерті голови Білоруського дому в Україні.

Вбивство голови ГО "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова розслідуватиме київська поліція.

Про це повідомляє Київська міська прокуатура на своїй сторінці у Facebook.

"Київська міська прокуратура взяла під своє процесуальне керівництво кримінальне провадження, розпочате за фактом смерті 26-річного громадянина Білорусі, голови ГО "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова. Відповідно постанови, подальше досудове розслідування у даному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Нацполіції в м. Києві", - сказано у повідомленні.

Вбивство Віталія Шишова

Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні близько 8 години ранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці.

Тіло було знайдено неподалік його місця проживання. Поруч був знайдений мобільний телефон. Напередодні від співмешканки В. Шишова надійшло повідомлення про його раптове зникнення. За словами жінки, чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 Кримінального кодексу України, будуть перевірені всі можливі версії.

Картина події буде встановлена після проведення ретельного огляду місця події, експертиз, допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер спостереження та інформації про останні тижні його життя.

На місці виявлення тіла тривають слідчі дії.

Автор: Дмитро Хилюк