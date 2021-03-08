Стало відомо, кого підозрюють у жорстокому вбивстві поліцейської в Києві

Вночі 7 березня на вулиці Бажана було виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Експерти виявили на тілі вбитої численні колото-різані поранення та інші травми. Пізніше стало відомо, що загибла є працівником поліції.

За фактом вбивства поліцейської у Києві повідомлено про підозру її знайомій. Як повідомляє Відділ комунікації столичної поліції, за погодженням із процесуальним керівництвом міської прокуратури, затриманій 38-річній жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Читайте також"Раптовий конфлікт": у прокуратурі розповіли про мотив вбивства поліцейської в Києві Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Жорстоке вбивство в Києві: деталі 7 березня близько 3:00 до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Бажана виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Експерти виявили на тілі вбитої численні колото-різані поранення та інші травми.

Столичного главку відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Пізніше у поліції повідомили, що вбитою виявилася поліцейська, а підозрювану у її вбивстві затримали. Відомо, що жінки товаришували.

Попередньою причиною вбивства слідчі вважають раптово виниклий конфлікт між затриманою підозрюваною та загиблою.

Також, за попередніми даними, мотив злочину не пов’язаний зі службовою діяльністю вбитої. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Вікторія Токарєва

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