У Києві жорстоко вбили жінку / ua.depositphotos.com

За фактом вбивства поліцейської у Києві повідомлено про підозру її знайомій.

Як повідомляє Відділ комунікації столичної поліції, за погодженням із процесуальним керівництвом міської прокуратури, затриманій 38-річній жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Жорстоке вбивство в Києві: деталі

  • 7 березня близько 3:00 до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Бажана виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Експерти виявили на тілі вбитої численні колото-різані поранення та інші травми.
  • Столичного главку відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
  • Пізніше у поліції повідомили, що вбитою виявилася поліцейська, а підозрювану у її вбивстві затримали. Відомо, що жінки товаришували.
  • Попередньою причиною вбивства слідчі вважають раптово виниклий конфлікт між затриманою підозрюваною та загиблою.
  • Також, за попередніми даними, мотив злочину не пов’язаний зі службовою діяльністю вбитої.

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Автор: Вікторія Токарєва