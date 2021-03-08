За фактом вбивства поліцейської у Києві повідомлено про підозру її знайомій.
Як повідомляє Відділ комунікації столичної поліції, за погодженням із процесуальним керівництвом міської прокуратури, затриманій 38-річній жінці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Жорстоке вбивство в Києві: деталі
- 7 березня близько 3:00 до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Бажана виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Експерти виявили на тілі вбитої численні колото-різані поранення та інші травми.
- Столичного главку відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
- Пізніше у поліції повідомили, що вбитою виявилася поліцейська, а підозрювану у її вбивстві затримали. Відомо, що жінки товаришували.
- Попередньою причиною вбивства слідчі вважають раптово виниклий конфлікт між затриманою підозрюваною та загиблою.
- Також, за попередніми даними, мотив злочину не пов’язаний зі службовою діяльністю вбитої.
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