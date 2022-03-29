Пожежу локалізовано на площі 20 тис. кв. м.

В Київській області російські окупанти обстріляли один зі складів.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"29 березня о 16:05 в Броварському районі в результаті попадання ворожого снаряда виникла пожежа в складському приміщенні. О 18:00 пожежу локалізовано на площі 20 тис.кв. м", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучено 25 осіб та сім одиниць техніки.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія 24 лютого напала на незалежну Україну. Ворог бомбив як військові об'єкти, так мирні міста, зокрема, Київ і населені пункти, які знаходяться біля столиці.

28 березня Київська обласна військова адміністрація попередила, що в Київській області ворог готується до наступальних операцій.

29 березня стало відомо, що в Київській області російські окупаційні війська перегрупуються і відводять частину підрозділів до Білорусі. Водночас у Гомельській області (Білорусь) зафіксовано перевезення мобільної балістичної ракетної системи "Іскандер-М" у напрямку державного кордону з Україною.

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