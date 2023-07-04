Зазначається, що всього затримали 12 осіб.

Поліцейські в Херсонської області затримали організовану групу з 12 осіб. Злочинці "працювали" під виглядом добровольчого формування.

Затримані здійснювали розбійні напади на будинки місцевих громадян - проникали в будинки, погрожували і грабували. Зокрема, одного з потерпілих злочинці утримували в будинку в селі Станіслав. Згодом у чоловіка кинули гранату, внаслідок чого він отримав осколкові поранення

"У підозрюваних провели обшуки, в ході яких вилучили близько 27 одиниць зброї, понад 3500 патронів, а також засоби зв'язку, техніку, записи, документи, два транспортних засоби, викрадене майно постраждалих. Підозрювані затримані. Організатор та інші спільники повідомлені про підозру у вчиненні злочинів", - йдеться у повідомленні МВС.

Суд обрав запобіжні заходи - шість учасників угруповання поміщені в СІЗО, а ще шестеро перебувають під цілодобовим домашнім арештом.

Затримання банди в Одесі - що відомо

29 червня в Одесі до 15 років в'язниці за участь у терористичній організації "ДНР" заочно засуджений колишній перший секретар Одеського міського комсомолу України, організатор банди "комуністи-революціонери" у 2000-х роках.

Правоохоронці довели, що ця банда восени 2002 року влаштувала вибухи біля будівлі СБУ в Києві. Крім того, на їхньому рахунку збройне пограбування ювелірних магазинів і пунктів обміну валют.

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