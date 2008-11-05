Кому з політиків українці довіряють найбільше (опитування)

Харків. 5 листопада. УНІАН. На сьогоднішній день найбільшою довірою громадян України серед вітчизняних політиків користується прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це свідчать передані УНІАН результати соцопитування „Українського демократичного кола", що проводилося на замовлення Інституту політики.

Зокрема, серед політиків найвищий рейтинг довіри - 37,2% має Ю.ТИМОШЕНКО. Не довіряють главі уряду 56,9%. При цьому баланс довіри/недовіри становить –19,7%. Лідеру однойменного блоку Володимиру ЛИТВИНУ висловили довіру 35,7% респондентів (не довіряють 52,1%, а баланс довіри/недовіри дорівнює –16,4%). До трійки лідерів народної довіри увійшов також керівник Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ з показником 35,2%. При цьому не довіряють йому 57,2%, а баланс довіри/недовіри становить 22%.

Голові Верховної Ради Арсенію ЯЦЕНЮКУ довіряють 32,2% українців (не довіряють 48,3%, баланс довіри/недовіри становить –16,1%). Лідер “Народної самооборони”, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО користується довірою 25,8% громадян, а 63,7% опитаних йому не довіряють. При цьому його баланс довіри/недовіри становить 37,9%.

Згідно з соцопитуванням, лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО користується довірою 24,4% опитаних (не довіряють 66,1%). Баланс довіри/недовіри становить 41,7%. При цьому заступнику голови ВР Миколі ТОМЕНКУ висловили довіру 17,8% (не довіряють 53,5%, баланс довіри/недовіри становить 35,7%, віце-прем’єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ довіряють 17,5% (не довіряють 59,4%, баланс довіри/недовіри дорівнює 41,9%), лідеру СПУ Олександру МОРОЗУ висловили довіру 16,5% громадян. Однак йому не довіряють 73,1%, а баланс довіри/недовіри дорівнює 56,6%.

При цьому Президент України Віктор ЮЩЕНКО користується довірою 10,8% громадян, а кількість тих, хто йому не довіряє, є найбільшою серед українських політиків і становить 83,9%. В.ЮЩЕНКО має й найгірший баланс довіри/недовіри, який дорівнює 73,1%. В той же час лідеру фракції НУ-НС В’ячеславу КИРИЛЕНКУ довіряють 10,5% (не довіряють 62,6%, а баланс довіри/недовіри дорівнює 52,1%). Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА має довіру лише серед 4,5% українців, а не довіряють йому 61,5%. Баланс довіри/недовіри становить 57%.

Всеукраїнське опитування було проведено 24-30 жовтня 2008 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1210 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ± 3%.