Позиція Туреччини щодо невизнання анексії Криму Росією не зміниться - посол

Про це заявив посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель. "Наша політика щодо України не зміниться", - заявив Тезель та додав, що Україна є партнером та стратегічним союзником Туреччини.

Читайте такожЛідери НАТО та України вимагають від Росії скасувати анексію Криму - заява

"Україна - наш сусід. Це відповідає нашому інтересу, щоб Україна була сильною, незалежною, добре реформованою, демократичною та інтегрованою з Європою, яка зберігає свою національну цілісність, включаючи Крим, зберігаючи свою незалежність та суверенітет", - наголосив посол.

За його словами, він перерахував основні чинники, які підтримує Туреччина.

Тезель зауважив, що Туреччина завжди відстоювала цю позицію з початку кризи на сході України та впродовж кризи у відносинах між Туреччиною та РФ після збиття російського літака над турецьким кордоном.

"Факт полягає у тому, що наша позиція не зміниться по відношенню до України та Криму. Вона відома російській стороні, відома нашим союзникам і відома українському уряду", - додав Тезель.