Томенко: не вистачало ще завести в Лавру ведмедів з циганами і заспівати Гімн

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко вважає хамством і зневагою до України виконання Кубанським козачим хором Державного Гімну України як російської народної пісні в Києво-Печерській Лаврі під час прийому з нагоди Дня Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-спікер заявив сьогодні на брифінгу.

Він висловив здивування і зазначив, що позиція Міністерства закордонних справ з цього питання - «таке приниження і таке малоросіянство».

М.Томенко вважає ненормальною ситуацію, коли виконувався Державний Гімн України, а присутні на прийомі особи «жваво» їли і пили алкогольні напої.

На думку М.Томенка, якби український посол на території Кремля, наприклад, запропонував російському міністру закордонних справ послухати українську народну пісню з якогось села, а прозвучав би російський гімн у повній чи частковій версії, то він би звідти «не вийшов живим».

М.Томенко також висловив здивування, що Києво-Печерську Лавру перетворили на місце для прийому російських гостей.

Він додав, що в тій ситуації ще не вистачало тільки «хіба що ведмедів завести в Лавру з балалайками і циганами, і при цьому заспівати український гімн».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у парламенті під час Години запитань до уряду представник фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Соболєв попросив міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка прокоментувати той факт, що під час прийому з нагоди Дня Росії у Києво-Печерській Лаврі після оголошення «русской народной песни» у виконанні Кубанського козачого хору прозвучав Державний Гімн України.

К Грищенко заявив: «Під час вчорашнього прийому з нагоди Дня Російської Федерації звучав текст нашого національного гімну двічі. Перший раз це було виконання Гімну України та Російської Федерації повністю у відповідності з музикою й оголошений він був, як національний Гімн України. Другий раз – це вже була інтерпретація, яка, як мені пояснили, є піснею, яка існувала до того, як вона стала національним Гімном нашої держави».