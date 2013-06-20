В Раду подали законопроект, який може дозволити Тимошенко йти в президенти

Наразі тексту законопроекту на сайті Верховної Ради немає.

На його думку, в ст. 103 Основного Закону вже передбачено п'ять головних умов, необхідних для того, щоб зайняти пост Президента. "Жодної вимоги про наявність або відсутність судимості в ст. 103 Конституції немає", - зазначив депутат.

Як зазначає газета "Коммерсант-Украина", мета документа - дозволити засудженим громадянам балотуватися на пост глави держави. "Закон повинен визначати порядок проведення виборів, а не висувати нові вимоги до кандидатів щодо їх судимості, що суперечить нормам Конституції", - заявив виданню Міщенко.

При цьому він не приховує, що підготував законопроект для того, щоб надати можливість екс-прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко балотуватися в Президенти. "Юлія Тимошенко на з'їзді партії "Батьківщина" була висунута єдиним кандидатом (у Президенти). Я думаю, вона може бути обраною навіть з в'язниці", - наголосив він.

Як зазначає "Коммерсант", представники опозиції позитивно поставилися до ініціативи Міщенка. "Однозначно, наша фракція підтримує такий законопроект, проте ми розуміємо, що він не має шансів на ухвалення", - заявив газеті народний депутат Сергій Пашинський ("Батьківщина"). За його словами, документ не набере необхідної кількості голосів. "Аналогічна ситуація була на початку сесії, коли законопроект про декриміналізацію статей підтримали тільки 170 народних депутатів. Навіть теоретично він не зміг би набрати 226 голосів за жодних умов", - зазначив Пашинський.

Своєю чергою народний депутат Владислав Лук’янов (Партія регіонів) переконаний, що для позитивного результату розгляду законопроекту Міщенка "необхідно було провести відповідну роботу з усіма фракціями". "Така робота не проводилася. Ми розуміємо, що цей законопроект стосується Юлії Тимошенко, проте, на мою думку, цей документ не є головним для розгляду у Верховній Раді", - сказав Лук’янов.