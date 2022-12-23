Перелічені держави нестимуть "солідарну відповідальність" із РФ, наголосили на Банковій.

В Офісі президента назвали Іран, Північну Корею та Білорусь союзниками Росії в окупаційній війні та масових вбивствах цивільних.

Постачаючи до Росії зброю, амуніцію, та надаючи свою територію й техніку ці країни причетні до руйнування українських міст, наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Іран (дрони/ракети), Північна Корея (амуніція/зброя), Білорусь (інфраструктура/територія/техніка). Фактично і юридично підтверджені союзники РФ у форматі окупаційної війни, масових вбивств цивільного населення та навмисної руйнації міст України", - зазначив він.

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Подоляк наголосив, що перелічені держави нестимуть "солідарну відповідальність" з Росією за скоєні нею злочини.

Війна в Україні - хто допомагає Росії

З початку повномасштабного вторгнення в Україну основним союзником Кремля стала Білорусь. Білоруські війська хоча поки й не брали прямої участі у вторгненні, але вони допомагали російським окупаційним військам на своїй території. З Білорусі, зокрема, росіяни здійснювали вторгнення у Київську та Чернігівську області, а також завдавали повітряних ударів по українських містах. Зараз Білорусь надає російській армії свою військову техніку для участі у війні, та полігони для тренувань.

Ще одним союзником Росії у вбивстві українців став Іран. Дрони-камікадзе, надані росіянам цією державою, вже неодноразово тероризували мирних жителів. Росіяни націлюють їх, зокрема, на об'єкти критичної інфраструктури, через що мільйони українців залишаються без електропостачання, а також часто без води й опалення. Знищують іранські дрони й житлові будинки, як, наприклад, це сталося восени в Києві.

Попри очевидні факти Іран офіційно заперечує, що постачає Росії дрони-камікадзе. Ба більше, влада Тегерану навіть примудряється погрожувати нашій державі через ці звинувачення. Зокрема, днями Ірану не сподобалося, що Володимир Зеленський під час виступу в Конгресі США назвав цю країну спільником геноцидної війни Росії проти України. Там наголосили, що Іран не постачав "будь-якого озброєння жодній стороні для застосування у війні в Україні".

Ще однією союзницею Росії стала Північна Корея. З цією державою Україна розірвала дипломатичні відносини ще в липні, через визнання диктатором Кім Чен Ином "незалежності" тимчасово окупованих Росією територій Донбасу.

На початку листопада координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що КНДР таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів. Північна Корея заявила, що ніколи не мала угод з Росією з продажу зброї і не планує цього робити. Однак того ж місяця стало відомо, що вперше за кілька років до Росії прибув потяг з Північної Кореї.

Згодом ЗМІ повідомили, що Північна Корея надала партію зброї російській ПВК "Вагнера". За оцінкою США, кількість зброї від КНДР не змінить динаміку бойових дій в Україні, "але ми стурбовані тим, що Північна Корея планує поставити більше військового обладнання".

А ось Китай хоч і проголосив із Росією "безмежну дружбу" перед початком вторгнення; і Кремль, мабуть, покладав великі надії на підтримку Пекіна, зараз не помічений в активній допомозі російській армії. Більше того, Китай хоч і не зовсім публічно, але більш менш дотримується запроваджених проти Росії санкцій.

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