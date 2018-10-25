У Росії побудований до ЧС-2018 за 16 мільярдів рублів стадіон розмило дощем (фото)

За словами городян, на схилі, який розмиває водою, стоїть спецтехніка. Рятувати підтоплені ділянки робочі поки не поспішають.

В Росії невеликий дощ почав розмивати засипані схили під стадіоном «Волгоград Арена».

Про це повідомляє місцеве видання "Волгоград онлайн".

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"Струмки знову течуть. Вода точить і вже відновлені укоси і ділянки, куди після літньої зливи досі не торкнулася рука робітника, — розповідає місцевий житель. — Просто цікаво почути сьогоднішню версію. Місячна норма опадів? Сильна злива?".

За словами городян, на схилі, який розмиває водою, стоїть спецтехніка. Рятувати підтоплені ділянки робочі поки не поспішають.

Як повідомляв УНІАН, російські полярники влаштували різанину на антарктичної наукової станції.