Пропагандист заявив, що вона "просить здатися російському солдату".

Російський пропагандист Борис Корчевніков назвав зняття радянських символів з монумента "Батьківщина-мати" у Києві "зґвалтуванням російської жінки".

"Це осквернення, це зґвалтування російської жінки, ось що ми бачимо! Це зґвалтування російської жінки, за якою прийде її син, російський солдат і помститься", - заявив в ефірі пропагандистського шоу ведучий, який знаходиться у санкційних списках Європейського Союзу.

"Потужна "Батьківщина-мати" тепер стала в позі, як ніби вона здається. 149.200 волга - вона називає позивний і просить здатися російському солдату. Вона каже:" Прийди російський солдат, прийди мій син і захисти мене від цієї наруги", - прокричав Корчевников.

"Батьківщина-мати" в Києві: демонтаж радянської символіки

Нагадаємо, минулого року українці проголосували у додатку "Дія" за заміну герба СРСР на тризуб на монументі.

1 серпня 2023 року почалися роботи з демонтажу радянських символів з монумента "Батьківщина-мати". Герб повинні будуть передати на зберігання в музей. Також зараз ведуться дискусії про перейменування монумента на "Україна-мати".

Член Комітету Державної Думи РФ з оборони Андрій Гурульов запропонував нанести удар по монументу.

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