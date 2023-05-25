Організатори послалися на ймовірне застосування з боку російських військових систем РЕБ проти БПЛА.

В РФ вперше за 30 років скасували найбільшу в Східній Європі авіаційну виставку МАКС-2023. Як причину російська пропагандистська газета "Комерсант" вказує загрозу з боку безпілотників і "ризики створення перешкод для льотної програми".

У своєму поясненні організатори послалися на ймовірне застосування з боку російських військових систем РЕБ проти БПЛА.

"Посилити заходи з охорони, напевно, можна, але застосування РЕБ (засобів радіоелектронної боротьби) проти потенційних загроз від безпілотників створило б перешкоди для льотної програми і навряд чи мало б сенс", - цитує "Комерсант" одного з джерел.

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За 30 років авіашоу жодного разу не скасовували. Цього не сталося навіть на тлі скасування через COVID-19 аналогічних заходів в інших країнах.

Росія боїться БПЛА - головне

Раніше в Росії також через загрози безпеці скасували ходу "Безсмертний полк", яка мала пройти 9 травня; в десятках міст скасували паради Перемоги.

Саме в ті дні український бізнесмен оголосив про нагороду в 20 мільйонів гривень для тих українських виробників, чий БПЛА долетить і сяде на Красній площі 9 травня. Крім того, Московську область і прикордонні російські території постійно атакують невідомі дрони.

Параноя окупантів вийшла на новий рівень, коли влада Москви напередодні 9 травня створила групи чергування з місцевих бюджетників. Громадянам доручили видивлятися у небі безпілотники.

Згідно з даними доповіді "Національний Індекс тривожності" комунікаційної компанії КРОС, найбільший страх у першому кварталі 2023 року росіяни відчували через диверсії на території країни.

Також росіян турбують регулярні атаки українських безпілотників у регіонах, які знаходяться далеко від фронту, - у Тульській, Калузькій і Московській областях. Тривожність викликають і постійні повідомлення ФСБ про запобігання терактів і затримання людей, нібито причетних до їхньої підготовки.

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