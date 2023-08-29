У ЦНС вважають, що ці споруди є малоефективними.

У Бєлгородській області вздовж кордону з Україною побудували оборонні споруди на 10 мільярдів рублів.

Знімки оприлюднив Центр національного спротиву. Вони називають ефективність таких "пірамід", які мають захистити загарбників від української армії, доволі сумнівною. Крім того, гроші на це будівництво розікрала місцева влада.

За їхніми даними, за це "зміцнення" відповідає губернатор Бєлгородський області В'ячеслав Гладков. "На їх будівництво витратили 10 мільярдів рублів, але, за повідомленнями місцевих мешканців, переплата склала понад 5 мільярдів рублів, а ефективність "загороджень" сумнівна", - додають у Центрі нацспротиву.

Відео дня

Як Росія зміцнює кордон

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву показав, як виглядають фейкові оборонні споруди у Курській області, які коштували росіянам 10 мільярдів рублів.

Відомо, що у Бєлгородській області сформували загони територіальної оборони, а у Курській - добровільної народної дружини. Російським добровольцям вже видали автомати, протидронові рушниці і автомобілі УАЗ.

За офіційними даними, територіальна борона Бєлгородської області налічує близько трьох тисяч осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: