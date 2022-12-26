Тепер одіозний політик займатиметься військовою промисловістю.

Російський диктатор Володимир Путін знайшов для скандального Дмитра Медведєва нову посаду.

Як повідомляють пропагандисти російського "РИА Новости", тепер Медведєв обійматиме не тільки посаду в Радбезі РФ, але й увійже до складу президентської військово-промислової комісії.

"Путін ввів у президентській військово-промисловій комісії посаду першого заступника голови, його зайняв Медведєв. Голова комісії - сам Путін", - повідомляють пропагандисти.

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Медведєв та його скандальні заяви про Україну

Дмитро Медведєв часто вибухає ядерними погразами, цинічними та дуже смішними заявами щодо України. Особливо дотепно спостерігати за його істериками на тлі чуток про алкоголізм опального політика.

Зокрема, у грудні Медведєв назвав прийнятні, на його думку, "законні воєнні цілі" у війні проти України. Поплічник Путіна впевнений, що цілями можуть бути й об'єкти цивільної інфраструктури.

Раніше Медведєв пригрозив світу нарощуванням виробництва засобів ураження. Він заявив, що вороги Росії не тільки в Україні та Європі, а також у Північній Америці, Японії та Австралії.

Крім того, екс-президент Росії не зміг втриматися на тлі чуток про можливу заборону в Україні діяльності Московського патріархату, та обізвав Банкову "київськими сатаністами".

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