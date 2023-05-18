Він сподівається, що в Росії його не вб'ють.

Колишній командир "вагнерівців" Андрій Медведєв, який втік з РФ до Норвегії і попросив там притулку, хоче повернутися до Росії, пише Reuters. Екс-"вагнерівець" заявив, що відчув себе "хлопчиком у великій грі", частиною якої більше не хоче бути.

"Нещодавно я вирішив, що готовий повернутися в Російську Федерацію. Я звернувся в посольство Росії в Осло за допомогою, щоб полегшити моє повернення", — сказав Медведєв і додав, що прийняв це рішення самостійно.

Він також заявив, що 18 травня передасть документи, які повинні допомогти йому повернутися в Росію. При цьому він зазначив, що побоюється, що в рідній країні його вб'ють.

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"Я сподівався, що зможу знайти тут мир і спокій, що зможу залишити позаду всю політику, війну, армію, але якось не впорався. Подивимося, що буде в Росії. Якщо мене вб'ють, добре. Якщо не вб'ють, велике спасибі. Якщо виживу, тим більше спасибі", – сказав він.

Хто такий Андрій Медведєв

Про 26-річного росіянина, найманця ПВК "Вагнера" Андрія Медведєва стало відомо в грудні 2022 року, коли він дав інтерв'ю російському The Insider, в якому розповів про страти "вагнерівців" за відмову брати участь у бойових діях в Україні.

У січні він нелегально перетнув кордон замерзлою річкою і потрапив до Норвегії. У цій країні він попросив притулку, стверджуючи, що побоюється за своє життя. Наприкінці місяця його затримали за порушення правил перебування. Тоді він заявляв, що боїться депортації до Росії.

Згодом його затримували не раз. В кінці лютого – через п'яний дебош. На початку квітня – у Швеції за нелегальний перетин кордону.

Наприкінці квітня суд у Норвегії засудив Медведєва до 14 діб ув'язнення за хуліганство і носіння пневматичної зброї в громадському місці.

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