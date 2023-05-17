Лідер Чечні осмілів після повернення свого породистого жеребця та придумав історію в стилі 90-х.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров оголосив, що після 9 років на відстані нарешті возз'єднався зі своїм непарнокопитним другом Зазу.

Прислужник Путіна на камеру "облизав" коня й придумав екшн-історію про розбірки з українськими спецслужбами, які, за його версією, "викрали" Зазу: "Все позаду. І навіть операція по поверненню мого Зазу завершилася на нашу користь. В останній момент передачі скакуна на кордоні українська сторона або задумала щось поза планом, або щось не поділила між собою",- вказав Кадиров.

Він повідомив, що його "брати чеченці" проявили відмінні "циганські якості", вкравши Зазу "не віддаючи грошей".

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"Поки представники спецслужб України з'ясовували між собою стосунки в присутності моїх людей, останні просто забрали коня, не віддаючи гроші. І правильно зробили! Конокради з СБУшників відмінні, а ось переговірники - ніякі", - заявив Кадиров.

При цьому він поскаржився, що Зазу в полоні у "вражин" сильно настраждався: його боки та спина вже не такі лощені, як було раніше, під час професійної кар'єри в кінному спорті.

"Хода вже не та, боки і спина не лисніють і не грають на світлі. І це тільки перші ознаки, що не пов'язані з віком коня", - перерахував Кадиров.

Лідер Чечні пообіцяв, що залишок свого кінського життя Зазу проведе, немов султан: "У нього буде все!",- вказав розбещений Путіним Кадиров.

Кадиров "викрив" у крадіжці коня Зазу Україну

Нагадаємо, що про зникнення елітного кадировського 16-річного скакуна Зазу стало відомо 7 березня.

Відповідний реліз опублікували правоохоронні органи Чехії, вказавши, що 4 березня жеребець зник зі стійла в селі Крабчице. Тоді його оцінили в 17 тисяч євро, хоча сам Кадиров заявив, що це сильно применшена цифра. Кілька місяців він "розривав" соціальні мережі "стогонами" про зникнення Зазу, а на 8 березня навіть "розплакався".

15 травня лідер Чечні вказав, що українські "спецслужби" вийшли до нього з пропозицією повернути Зазу за гроші. Він зазначив, що пообіцяв за Зазу "викуп" в 18 тисяч доларів й що це для нього копійки.

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