Російське керівництво, схоже, вважає, що поразки на фронті Росії завдають американці.

Росія і США вже знаходяться в "гарячій фазі війни" одне з одним, але відносини все одно потрібно підтримувати. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у коментарі одному з російських пропагандистів.

"Ми дійсно знаходимося в гарячій фазі війни, тому що воюють українські нацисти американською зброєю насамперед, і американська адміністрація щоразу погрожує все більш далекобійні і смертоносні системи постачати", – заявив Лавров.

При цьому голова російського МЗС висловив упевненість, що "гаряча фаза війни" з США не повинна заважати відносинам двох країн.

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"Відносини, я вважаю, потрібно підтримувати. Принаймні, ми не втрачаємо надії, що у американців прокинеться розум, і вони все-таки діалог якийсь відновлять", - пояснив Лавров.

Безглузді висловлювання Лаврова

Головний дипломат Росії регулярно потрапляє в скандали, коли намагається виправдати зовнішню політику Кремля. Наприклад в січні Лавров розлютив усіх євреїв світу, коли провів паралель між Голокостом і західною військовою допомогою Україні.

Примітно, що це не перший такий інцидент. У травні минулого року Лавров, виправдовуючи наратив про "неонацистську Україну", порівняв єврея Зеленського з Гітлером і заявив, що у німецького фюрера нібито теж були єврейські корені.

А зовсім недавно – в березні цього року - Лавров зганьбився в Індії, де також намагався просувати наративи "руського міра". Виступаючи на публічному заході, він заявив, що Росія не починала війну, а намагається її закінчити. Ці слова зал зустрів реготом.

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