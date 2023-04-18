Про це офіційно заявив військовий комісар російської столиці.

У Москві військкомати використовують систему відеоспостереження, щоб визначити місце проживання росіян, які підлягають призову.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на військового комісара Москви полковника Максима Локтєва. За його словами, основною причиною неявки росіян до військкомату є проживання не за місцем реєстрації.

"Через це їм не вдається вручити повістку. Зараз цьому питанню приділяється велика увага", - заявив Локтєв.

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Мобілізація в Росії

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін заявив, що у війні нібито беруть участь тільки професійні військові, а призовників не відправлятимуть на фронт.

Уже в березні Міноборони довелося визнати участь строковиків у війні, оскільки українські військовослужбовці брали їх у полон.

У вересні в Кремлі запевняли, що мобілізацію в країні вводити не будуть, проте вже незабаром Путін оголосив про мобілізацію військовослужбовців, які знаходяться в запасі.

Наприкінці жовтня Міноборони РФ оголосило про завершення мобілізації та повернення військкоматів до штатного режиму роботи. Незважаючи на це, росіяни продовжили отримувати повістки. У березні російські правозахисники повідомили, що їх розсилають як мінімум в 35 регіонах.

Нещодавно Держдума РФ внесла ряд поправок, згідно з якими в країні створять реєстр військовозобов'язаних, тепер вони будуть отримувати і електронні повістки.

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