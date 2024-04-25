Чиновник виступив із терміновим зверненням і закликав припинити переказувати гроші на ЗСУ.

Губернатор Кемеровської області (Кузбасу) Сергій Цивільєв заявив, що мешканці регіону перерахували на допомогу ЗСУ мільйони рублів.

У відеозверненні чиновник закликав росіян це зупинити. За його словами, усі ці трансакції здійснюються у рамках "атаки українських спецслужб".

"Нас щоденно, щохвилинно атакують українські спецслужби. З початку року шахраї змусили кузбасівців переказати на рахунки, з яких оплачують дрони та озброєння ЗСУ мільйони рублів. Обманюють всіх", - заявив Цивільєв.

Він заявив, що "ці перекази фінансують ворога", тож їх нібито треба зупинити. Він закликав поширити цю інформацію на підприємствах та розповісти "вразливим" людям, зокрема пенсіонерам.

"Кожен повинен пам'ятати: переказав гроші - допоміг ворогу", - заявив російський губернатор.

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