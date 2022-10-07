БПЛА зі снарядом для гранатомета запустили сьогодні вранці неподалік самої частини - з території України до Росії він не влітав.

У Росії поблизу Калуги вибухнув безпілотник над злітно-посадковою смугою військової частини.

Про це інформує Mash.

За даними джерела, це була диверсія. БПЛА зі снарядом для гранатомета запустили сьогодні вранці неподалік самої частини - з території України до Росії він не влітав. Його метою було знищити злітно-посадкову смугу аеродрому Шайківка. Смугу було пошкоджено, але її вже відремонтували.

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Постраждалих серед людей немає. Органи влади офіційних коментарів поки що не давали.

"Бавовна" в Росії: що треба знати

З початку повномасштабної війни на території країни-агресора часто лунають вибухи.

Зокрема були прильоти в Бєлгород. У Курську також були диверсії.

Окрім вищезгаданого, після оголошення мобілізації у Росії почалися акти саботажу. 26 вересня чоловік відкрив вогонь у військкоматі в Іркутській області. Населення РФ тікає від призову.

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