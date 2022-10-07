У Росії поблизу Калуги вибухнув безпілотник над злітно-посадковою смугою військової частини.
Про це інформує Mash.
За даними джерела, це була диверсія. БПЛА зі снарядом для гранатомета запустили сьогодні вранці неподалік самої частини - з території України до Росії він не влітав. Його метою було знищити злітно-посадкову смугу аеродрому Шайківка. Смугу було пошкоджено, але її вже відремонтували.
Постраждалих серед людей немає. Органи влади офіційних коментарів поки що не давали.
"Бавовна" в Росії: що треба знати
З початку повномасштабної війни на території країни-агресора часто лунають вибухи.
Зокрема були прильоти в Бєлгород. У Курську також були диверсії.
Окрім вищезгаданого, після оголошення мобілізації у Росії почалися акти саботажу. 26 вересня чоловік відкрив вогонь у військкоматі в Іркутській області. Населення РФ тікає від призову.