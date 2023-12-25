Громадянку РФ Вікторію Петрову засудили за статтею про "військові фейки".

У Россі стався прецедент: вперше за статтею "про військові фейки" людину відправили до психлікарні на невизначений термін в Пітері.

Жертвою російського режиму стала Вікторія Петрова - вона назвала лідера РФ Володимира Путіна "шизофреніком". Про це пише російський телеграм-канал "Ротонда".

"Калінінський районний суд замість реального терміну відправив петербурженку Вікторію Петрову лікуватися в психіатричну лікарню. Петрову звинувачували у військових фейках за публікації в соцмережах про бойові дії в Україні, провину вона не визнала", - йдеться в повідомленні.

Терміни перебування в психіатричному стаціонарі для Вікторії не конкретизували. Вона пробуде там мінімум пів року, але потім терміни її "лікування" можуть продовжити.

До вердикту суду Петрова перебувала в СІЗО. Там дівчина пройшла психіатричну експертизу, в рамках якої встановили, що вона діє "не усвідомлено". Під час слухання відповідальний за її справу прокурор уточнив, що у Петрової "порушені критико-прогностичні здібності".

Своєю чергою адвокат Вікторії заявила росЗМІ, що її підзахисна "не голос покоління", а звичайна дівчина, навіть не активістка. "Не активістка, не журналістка, не голос покоління", - уточнила Анастасія Пилипенко кореспонденту "Бумаги".

За її словами, Вікторію піддають приниженням і знущанням в лікарні.

Що сказала Петрова про Путіна

Вікторію Петрова перебуває під вартою травня 2022 року. Проти неї порушили кримінальну справу за статтею про "військові фейки" у зв'язку з її публікаціями в соцмережі ВКонтакте. В одній з них дівчина процитувала українського лікаря, який стверджує, що Путін хворий на шизофренію.

На Різдво Росія "заарештувала" Буданова

Тим часом Росія на честь Різдва вирішила "заарештувати" Буданова. Сьогодні про відповідний вердикт повідомили росЗМІ, посилаючись на рішення Басманного суду Москви.

Буданову закидають "участь" у 104 терактах проти РФ. Главу ГУР України вирішили налякати заочним вердиктом.

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