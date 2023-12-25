Йому закидають "участь" у 104 терактах.

Росія вирішила на Різдво "заарештувати" главу ГУР України Кирила Буданова: сьогодні росЗМІ повідомили про відповідний заочний вердикт Басманного суду Москви.

Відзначається, що Буданову закидають звинувачення в тероризмі. Слідчий комітет РФ вважає, що глава ГУР брав участь мінімум в 104 терактах проти Росії. Йому "шиють" 2 ст.205 КК РФ.

"Басманний суд Москви за клопотанням слідства заочно заарештував начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирила Буданова, обвинуваченого в тероризмі", - пише російський Інтерфакс.

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Заочне покарання главі ГУР таке: йому обрали запобіжний захід на два місяці з моменту його екстрадиції у РФ або затримання на території Росії.

Буданов на Різдво заявив про нищівну поразку РФ

Сьогодні у своєму різдвяному привітанні до українців глава ГУР МО України Буданов пообіцяв Росії "нищівну поразку". Він заявив, що 2024 рік стане новим етапом боротьби з окупантами. Буданов побажав нації натхнення і сил для досягнення "перемоги" в прийдешньому році.

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