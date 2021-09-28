Жінка порівняла у Viber російський закон про "неповагу до влади" і нацистський – про "неповагу до фюрера".

Мешканка Красноярського краю (Росія) у мережі порівняла російського президента Володимира Путіна й лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Про це йдеться у рішенні Партизанського райсуду Красноярського краю.

Жінка розмістила у групі в Viber кілька картинок з "неприйнятними суспільству порівняльними образами".

З-поміж них було, наприклад, зображення, яке порівнює закон про "неповагу до влади" у Росії й закон про "нелюбов до фюрера". На ще одній картинці були зображені Путін та Гітлер з написом "учень перевершив свого вчителя".

Читайте такожУ Росії впав міст (відео)Заяву на жінку написали неназвані місцеві мешканці. У суді росіянка заявила, що її обмовили за активну громадянську позицію, й додала, що лише висловлювала свою особисту думку.

Однак суд визнав її винуватою у "неповазі до влади" і призначив 30 тисяч рублів штрафу, передбаченого цією статтею.

Як писав УНІАН, російська партія ЛДПР, лідером якої є одіозний Володимир Жириновський, висунула на вибори в Орловській області неонациста Антона Раєвського.

А губернатор Російської Республіки Комі Володимир Уйба і глава міськдуми Рязані Юлія Рокотянська привітали громадян з нагоди 22 червня – річниці вторгнення гітлерівської Німеччини в Радянський Союз 1941 року.

Крім того, у керівника управління Росреєстра в Курганській області Олега Молчанова під час обшуку знайшли заборонену книгу фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера.

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Автор: Віолетта Орлова