Це перша справа, заведена через статус в месенджері.

38-річна Вікторія з Сочі привернула увагу російських правоохоронців через свій статус у месенджері WhatsApp.

У Міністерстві внутрішніх справ стверджують, що вона написала корейською мовою слова "Слава Україні!", пише російський Telegram-канал ASTRA.

На Вікторію оформили адміністративний протокол за статтею про пропаганду або публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики або символіки екстремістських організацій, або інших атрибутики або символіки, пропаганда або публічне демонстрування яких заборонені федеральними законами.

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ЗМІ зазначають, що це перше провадження, яке було відкрито проти росіянина навіть не через допис, а через статус у месенджері.

Переслідування в Росії

Після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України у лютому 2022 року, російська влада запровадила покарання за "завідомо неправдиві фейки" про дії російської армії. Відповідні статті використовуються для продовження практики притягнення до відповідальності за дописи в соцмережах. Крім того, в "фейках" та "дискредитації" звинувачують за поодинокі антивоєнні пікети і навіть розмови в кафе про війну. Нерідко такі справи вражають своєю абсурдністю. Приміром, суд Чити оштрафував росіянина за переказ його сну за участю президента України Володимира Зеленського. А в Рязанській області 44-річну жінку затримали за антивоєнний напис у туалеті торгового центру.

Покарання можуть посилити, і тоді росіяни перестануть обходитися штрафами за дискредитацію. Наприклад, російський диктатор Володимир Путін пропонував позбавляти російського громадянства за такі правопорушення.

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