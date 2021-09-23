Юнака намагалася зупинити продавчиня, проте він не звертав на неї уваги.

Блогер з Прикам'я (Пермський край, РФ) м'ячем розгромив супермаркет заради ефектного відео.

Відео інциденту опублікував місцевий ресурс PRO місто.

Інцидент стався в одному з магазинів у Чайківському. На записі видно, як 18-річний блогер спочатку руками розбиває пляшки, а потім починає збивати їх м'ячем. Юнака намагається зупинити продавчиня, проте він не звертає на неї уваги.

У ГУ МВС з Пермського краю повідомили, що 19 вересня до поліції міста звернувся директор мережевого магазину зі скаргою на покупця, який приніс збиток у 6 тисяч рублів. На хлопця склали протокол.

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Також в поліції повідомили, що 22 вересня у відділі поліції Чайковського був зареєстрований ще один матеріал перевірки за фактом публікації запису з бійкою в приміщенні магазину.

Відомо, що учасником інциденту став 18-річний юнак, який 19 вересня знищив товари. Особа другого покупця зараз встановлюється.

Нагадаємо, в Люберцях (Підмосков'ї) чоловік "під кайфом" влаштував дебош в місцевому магазині, забрався під касу і помер.

"Невідомий прийшов в магазин в селищі Калініна і явно вирішив дати цьому світу останній бій. Він розгромив всі полки з алкоголем, а потім сховався в будиночок під касою, видавав дикі звуки і відбивався за допомогою вогнегасника. Коли його все ж скрутили, перестав подавати ознаки життя", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що медики констатували у чоловіка смерть від передозування наркотиками.

Автор: Денис Прядко