Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в окупаційних військах РФ сформували 9 резервних полків для участі в загарбницькій війні проти України.
"Якщо повертатися до контрактників, у нас, як це і було вирішено Генеральним штабом РФ, сформовані по кожному угрупованню резервні полки. На сьогоднішній день у нас дев'ять резервних полків, які готуються, і йде їх природне, постійне поповнення", – уточнив він під час наради.
Крім того, Шойгу похвалився, що за цей час було набрано 38 тисяч добровольців для участі в повномасштабній війні проти України. Багато з них нібито повертаються вже вдруге, а то й утретє.
"Люди приходять високомотивовані, готові до виконання бойових завдань. Хтось вже має бойовий досвід, тому що багато хто з добровольців, завершивши піврічний контракт, повертаються на другий, а є ті, хто повертаються втретє", – сказав глава російського Міноборони.
Інші заяви військово-політичного керівництва РФ
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Раніше заступник Голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, видав чергову порцію маячні. Він пригрозив Німеччині ударами по заводах, що виробляє ракети Taurus.