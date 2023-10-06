Крім того, Шойгу зазначив, що за цей час було набрано "38 тисяч добровольців".

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в окупаційних військах РФ сформували 9 резервних полків для участі в загарбницькій війні проти України.

"Якщо повертатися до контрактників, у нас, як це і було вирішено Генеральним штабом РФ, сформовані по кожному угрупованню резервні полки. На сьогоднішній день у нас дев'ять резервних полків, які готуються, і йде їх природне, постійне поповнення", – уточнив він під час наради.

Крім того, Шойгу похвалився, що за цей час було набрано 38 тисяч добровольців для участі в повномасштабній війні проти України. Багато з них нібито повертаються вже вдруге, а то й утретє.

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"Люди приходять високомотивовані, готові до виконання бойових завдань. Хтось вже має бойовий досвід, тому що багато хто з добровольців, завершивши піврічний контракт, повертаються на другий, а є ті, хто повертаються втретє", – сказав глава російського Міноборони.

Інші заяви військово-політичного керівництва РФ

Кремлівський диктатор Володимир Путін відзначився відразу декількома абсурдними заявами. В ході свого виступу президент РФ сказав, що Одеса - "російське і трохи єврейське" місто, але ніяк не українське. Крім того, за його словами, "Європу і Росію об'єднує цивілізаційний код християнства".

Раніше заступник Голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, видав чергову порцію маячні. Він пригрозив Німеччині ударами по заводах, що виробляє ракети Taurus.

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