Інколи працівників поліції навіть змушують проходити смугу перешкод.

У Москві поліціянтів почали вивозити на навчання зі стрільби та марш-кидків у повній викладці.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал "База" з посиланням на джерела.

Московських поліцейських зібрали на полігонах. Там вони тренуються стріляти з автоматів та метати гранати.

Відео дня

"Досі у нас завжди були тренування зі стрільби, але тільки з пістолета і без виїзду за місто. Зараз багато хто вже їздив на полігони, стріляв з автомата, кидав гранати. Іншим сказали готуватися до навчань. Явка обов'язкова", - розповів один із поліцейських.

За словами джерел, деякі начальники пішли ще далі і влаштовують працівникам тренувальні марш-кидки - з речмішками та у бронежилетах. А в одному зі столичних підрозділів поліцейських взагалі вивозили на смугу перешкод, де необхідно було повзати по бруду та використовувати протигази.

Нововведення не подобаються поліцейським. Вони незадоволені тим, що начальство не видає їм форму для навчань, оскільки її нібито немає на складах. В результаті поліцейським доводиться купувати все за свій рахунок, і на це може йти до 20 тисяч рублів.

Російська мобілізація - важливі новини

Президент РФ 21 вересня Володимир Путін оголосив про мобілізацію військових, які перебувают в запасі.

Очільник Міноборони країни-агресора Сергій Шойгу сказав, що мобілізувати хочуть близько 300 тис. осіб. У росЗМІ з'явилася інформація, що мобілізувати насправді можуть понад 1 млн росіян. РФ почали масово покидати чоловіки.

20 жовтня у Генштабі Збройних сил України повідомили, що на тимчасово окуповану Росією територію Луганської області прибули мобілізовані окупанти.

19 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців на окупованих територіях і закликав їх не вступати в російську окупаційну армію.

Вас також можуть зацікавити новини: