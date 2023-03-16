Колишній польовий командир "ДНР" знайшов оптимальну форму правління в Росії – фаворитизм.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що сумує за тими часами, коли в Росії "царювали баби", а державні пости роздавали через ліжко. Ностальгією про "славне" минуле країни-агресора всесвітньо відомий військовий злочинець поділився у своєму Телеграм.

"Спостерігаючи повсюдне убозтво у владних кріслах, мимоволі зітхнеш про часи "сивих орлів Катерини"... царювали баби, правили і воювали їхні фаворити", – написав він.

Гіркін зазначив, що прихід до влади "через альков" вважався ганебним навіть у ті часи, але катерининських фаворитів він вважає більш грамотними управлінцями, ніж нинішнє керівництво РФ.

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"Згадуючи Орлова-Чесменського і Потьомкіна-Таврійського, і порівнюючи їх з "продуктами пізньо-радянської дрібної бюрократії" – неможливо втриматися від ностальгічного подиху", – пише Гіркін.

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В останні місяці російська армія відчуває гострий дефіцит боєприпасів на фронті. Замість вирішення цієї проблеми російське керівництво в особі правителя Чечні Рамзана Кадирова порекомендувало російським солдатам просто "терпіти".

Оскільки багато росіян незадоволені військовим вторгненням в Україну, російська влада продовжує "закручувати гайки" всередині країни. Недавні поправки до кримінального права тепер передбачають тюремні терміни тим, хто "дискредитує" найманців "групи Вагнера".

На цьому тлі виглядає вже цілком логічною пропозиція, озвучена одним з депутатів Держдуми. Він порекомендував бізнесу самостійно купувати ППО для захисту своїх підприємств від повітряних атак.

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