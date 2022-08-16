Серія потужних вибухів прогриміла сьогодні на військових об'єктах окупантів у Криму.

Пенсіонерка з Криму хотіла розповісти місцевим ЗМІ подробиці недавніх вибухів на півострові, але її сусідка натякнула, що слід "змовчати".

На сюжет Кримської газети звернули увагу користувачі Twitter.

Пропагандисти цікавилися у жінок потужністю ударної хвилі, у відповідь одна з пенсіонерок розповіла, як російські військові тікали на танках.

"Дивлюся, бахкає, бахкає! Я вийшла на город, дивлюся, вже вогонь! Дивлюся, солдати на танках їдуть звідти!" - відповіла кримчанка пропагандистам.

Інша пенсіонерка, що сиділа поруч, після згадки про окупантів штовхнула жінку у плече і порадила мовчати: "Мовчи про танки".

"Серія сильних вибухів", - пом'якшила вона.

Вибухи в Криму: що відомо

Сьогодні вранці окупаційна влада Криму повідомила про пожежу на електростанції в Джанкойському районі. Однак, за словами голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, загоряння сталося у російській військовій частині в Азовському. Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, своєю чергою, уточнив про детонацію складу боєприпасів окупантів.

Пізніше кремлівські пропагандисти додали, що внаслідок події пошкоджена також залізниця, що сполучала півострів з материковою частиною України.

The New York Times з посиланням високопоставленого чиновника з України пише, що до вибухів у Джанкої причетний елітний український підрозділ.

Вибухи були чутні і на авіабазі окупантів у селищі Гвардійське (Сімферопольський район). Очевидці, пише російський "КоммерсантЪ", бачили чорний дим, що піднімався. У подробиці того, що сталося, видання не вдавалося.

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