В учня діагностували травми обличчя та голови.

В одній зі шкіл Москви стався кричущий випадок. Вчитель побив школяра на уроці фінансової грамотності через зачіску.

"Чоловіка у військовій формі звуть Сергій Окопський. В установі №2031 він керує кадетським класом та вчить дітей тому, як працювати з грошима і не перетворитися на банкрута. На черговому уроці чоловік побачив восьмикласника з хаєром і перейшов у режим гніву. Почав кричати та вимагати вийти з приміщення", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Mash.

Відзначається, що хлопчик відмовився виходити, після чого викладач схопив восьмикласника за волосся і витягнув в коридор. При цьому чоловік кілька разів ударив хлопчика.

Відео дня

До школи приїхали медики, які діагностували у школяра травму носа та голови.

Напади в Росії - що відомо

Житель Краснодара посеред вулиці жорстоко побив дівчину. Агресію викликала її зачіска. Неадекат пояснив свої дейтствия тим, що його нібито налякав ірокез постраждалої.

Крім того, в Кіровській області РФ хлопчика побили під час катання на гірці. Причиною цього стали кольори його санок - "ватрушки". Мама заявила, що її сина побили за тюбінг синьо-жовтого кольору.

Вас також можуть зацікавити новини: