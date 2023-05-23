Штрафувати будуть мінімум на 1 млн рублів.

Держдума РФ прийняла закон про штрафи для операторів, які не встановили на своїх мережах системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ).

Як пише The Moscow Times, розмір штрафу буде від 1 мільйона рублів. Закон запрацює з 1 січня наступного року.

Зазначається, що установка СОРМ обов'язкове в Росії з 2018 року. Операторів зобов'язали зберігати інтернет-трафік, телефонні розмови та електронні повідомлення користувачів, у тому числі зображення та відеозаписи від 30 днів до півроку. На вимогу ФСБ може отримати доступ до цих даних.

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У Роскомнадзорі стверджували, що стеження за громадянами РФ нібито потрібне для розслідування злочинів і розслідування терактів. У Мінцифри Росії підкреслювали, що "в питанні безпеки компромісів бути не може".

Однак через складність процедури оператори уникали встановлення даної системи. Вони просто припиняли діючу ліцензію і отримували нову, що дозволяло перенести неприємний обов'язок. Щоб запобігти збереженню даних абонентів, Держдума підвищила мито на видачу ліцензій в 133 рази - до 1 мільйона рублів. Документ прийняли відразу в першому читанні.

У той же час вартість установки СОРМ "приблизно дорівнює річній виручці невеликого оператора". Йдеться про суму від 2 до 7,5 млн рублів залежно від передбаченої швидкості передачі даних.

Інші нововведення в Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, в Росії вводять продуктові картки. Перший регіон вже випробував систему.

У зв'язку з великими проблемами в економіці РФ російські бізнес-гіганти зажадали ввести в країні шестиденний робочий тиждень.

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