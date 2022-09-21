Силовики попереджають, що участь у мітингах карається позбавленням волі до 15 років.

Московська прокуратура у світлі невдоволення суспільства оголошеною Путіним частковою мобілізацією нагадала росіянам про кримінальну відповідальність за участь у протестах.

Про це йдеться на сайті прокуратура.

У прокуратурі стверджують, що напередодні громадян РФ в соцмережах почали закликати брати участь в неузгоджених публічних акціях в Москві, а також здійснювати "інші протиправні діяння".

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Силовики попереджають, що участь у мітингах карається позбавленням волі до 15 років.

"Поширення подібних матеріалів через соцмережі, форуми та інші сайти, залучення підлітків у протиправну діяльність, а також організація або участь у незаконних акціях передбачає адміністративне або кримінальне покарання, в тому числі у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років", - пише прес-служба прокуратури.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 55 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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