Конфлікт закінчився поясненням у поліції, перевірку вирішили не проводити.

Курйозна ситуація сталася в Санкт-Петербурзі. Місцеві жителі закидали двірника яйцями.

Про це повідомляє "Комсомольська правда".

Відзначається, що в поліцію звернулася жінка. За її словами, жителі одного з будинків у Красносільському районі облили водою та закидали яйцями двірника, яка виконувала свої обов'язки. Жінка на момент інциденту відбивала лід на ганку.

Наразі правдиві причини конфлікту невідомі. При цьому перевірку за заявою жінки проводити не стали.

Читайте такожДружина померлого пацієнта зняла на відео "застілля" в російській лікарніВарто відзначити, що за даними місцевих ЗМІ, жителі Санкт-Петербурга скаржаться на погане прибирання снігу. У місті не вистачає снігоприбиральної техніки.

Як раніше повідомляв УНІАН, Управління Федеральної служби виконання покарань по Республіці Бурятія опублікувало новину про хокейні змагання зі швабрами у жіночій колонії. Сам захід проходив напередодні Дня зимових видів спорту. Жінки змагалися в естафетах, а також у хокеї з шайбою і м'ячем. У турнірі взяли участь три команди по 10 осіб, а всі учасники отримали "море позитивних емоцій".

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