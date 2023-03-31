Чиновники назвали це "спокутою провини".

У Росії депутати запропонували звільняти від кримінального покарання злочинців, які хочуть відправитися воювати в Україну. Нібито таким способом ув'язнені "спокутують громадянську провину перед суспільством".

Як повідомили росЗМІ, такою ініціативою відзначилися депутати законодавчих зборів Челябінської області. Вони запропонували Держдумі внести зміни до Кримінального кодексу і звільнити від кримінальної відповідальності злочинців, готових відправитися воювати в Україну.

"В даний час до служби в Збройних силах РФ вже залучаються громадяни, які вчинили злочини. Таким чином, державою визнається можливість спокутування громадянином провини перед суспільством і державою за допомогою добровільного проходження військової служби у військових формуваннях", — сказано в пояснювальній записці.

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Участь ув'язнених у війні Росії проти України

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав вербувати зеків для відправки на фронті ще влітку минулого року. Протягом осені ув'язнені брали активну участь у боях.

Згідно з повідомленнями від ЗСУ, Російські злочинці масово застосовувалися при штурмах Бахмута і Соледара. Групи зеків використовувалися рашистами, як "гарматне м'ясо". Окупанти намагалися закидати українські позиції безперервним потоком атакуючих ув'язнених.

У лютому Пригожину заборонили вербувати зеків. Ватажок "вагнерівців" назвав таке рішення протидією з боку Міноборони РФ.

Відправкою російських злочинців на фронт зайнялося Міністерство оборони. Завдяки розслідуванню стало відомо, що на початку березня відомство почало вербувати зеків за принципом ПВК "Вагнера". За півроку служби ув'язненим пообіцяли виплати і зняття всіх судимостей.

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