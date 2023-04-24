Дівчина заявила, що "шалено шкодує".

26-річна росіянка Дар'я Трепова, яку звинувачують у вбивстві пропагандиста і "воєнкора" Владлена татарського, на суді розкаялася в тому, що трапилося.

Як пише російське пропагандистське видання "РИА Новости", під час засідання суду, де розглядалася апеляція на її арешт, Трепова виступила проти того, щоб засідання суду були закритими, і заявила, що "шалено шкодує".

"Я хочу сказати, що шалено шкодую про подію, кожен день я молюся про здоров'я потерпілих", — заявила Трепова.

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Закрити засідання просила сторона обвинувачення, оскільки "досліджені в суді матеріали містять таємницю попереднього слідства". Суд виконав це прохання і відмовив обвинуваченій у пом'якшенні запобіжного заходу, залишивши її в СІЗО.

Вбивство "воєнкора" Владлена Татарського - що повідомлялося

Російський пропагандист і "воєнкор" Владлен Татарський загинув на початку квітня через вибух, що прогримів на його творчому вечорі. Момент ліквідації Татарського потрапив на відео.

У вбивстві звинуватили мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову, яка раніше фігурувала в базах російських силовиків через участь у протестах проти Путіна. На зустрічі дівчина вручила пропагандисту подарунок – бюст з вибухівкою, який, як передбачається, був начинений пластидом.

Російські силовики стверджують, що до вбивства нібито причетний Україна, проте відповідальність за нього взяли російські партизани.

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