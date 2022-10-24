Очільник уряду РФ Михайло Мішустін відправив у відставку заступника міністра транспорту Олександра Суханова.
Розпорядження опубліковано на порталі правової інформації.
У документі про звільнення Суханова, який курирував питання транспортної безпеки (у тому числі – безпеки Кримського моста), йдеться, що він сам попросив звільнити його з цієї посади.
Раніше про можливу відставку Суханова повідомляли російські ЗМІ. Як причину звільнення співрозмовники видання "РБК" називали вибух на Кримському мосту, який стався вранці 8 жовтня.
Після інциденту на мосту Володимир Путін поклав повноваження щодо його захисту на Федеральну службу безпеки (ФСБ).
Інцидент на Кримському мосту 8 жовтня
8 жовтня стало відомо, що на Кримському мосту пожежа – через підрив вантажівки зайнялися цистерни з паливом.
Незабаром стало відомо про обвалення двох прольотів автомобільного полотна моста і пошкодження більш ніж кілометра залізничного полотна.
Хоча "влада" півострова звинуватила в події "українських вандалів", українська влада заперечує причетність до інциденту.
Так, радник глави ОПУ Михайло Подоляк поклав відповідальність на самих росіян. А президент України Володимир Зеленський заявив, що "ми цього точно не замовляли".