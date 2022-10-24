Причиною його відставки називали саме вибух на Керченському мосту.

Очільник уряду РФ Михайло Мішустін відправив у відставку заступника міністра транспорту Олександра Суханова.

Розпорядження опубліковано на порталі правової інформації.

У документі про звільнення Суханова, який курирував питання транспортної безпеки (у тому числі – безпеки Кримського моста), йдеться, що він сам попросив звільнити його з цієї посади.

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Раніше про можливу відставку Суханова повідомляли російські ЗМІ. Як причину звільнення співрозмовники видання "РБК" називали вибух на Кримському мосту, який стався вранці 8 жовтня.

Після інциденту на мосту Володимир Путін поклав повноваження щодо його захисту на Федеральну службу безпеки (ФСБ).

Інцидент на Кримському мосту 8 жовтня

8 жовтня стало відомо, що на Кримському мосту пожежа – через підрив вантажівки зайнялися цистерни з паливом.

Незабаром стало відомо про обвалення двох прольотів автомобільного полотна моста і пошкодження більш ніж кілометра залізничного полотна.

Хоча "влада" півострова звинуватила в події "українських вандалів", українська влада заперечує причетність до інциденту.

Так, радник глави ОПУ Михайло Подоляк поклав відповідальність на самих росіян. А президент України Володимир Зеленський заявив, що "ми цього точно не замовляли".

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